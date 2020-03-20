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الجمعة 20 مارس 2020 الموافق 25 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

4 مسكنات تزيد خطر الإصابة بفيروس كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 04:30 م
مسكنات
مسكنات
سلمى بدر
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بعد تفشى عدوى فيروس كورونا المستجد، أوصت منظمة الصحة العالمية باتخاذ بعض الاحتياطات لتجنب الإصابة به، وتعاملت الحكومات والمجتمعات والأفراد مع الوباء العالمي بجميع الطرق، على رأسها الحجر الصحي، زيادة نسبة الوعي بشأن النظافة الشخصية، اتباع ما يمكن من سبل الوقاية للحد من انتشاره.

كانت صحيفة ديلي ميل البريطانية، نشرت تحذيرا لوزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران من مخاطر تناول أدوية مضادة للالتهاب، مثل الايبوبروفين، حال ظهور أعراض فيروس كورونا، مما أثار حالة من الجدل والانقسام بين الخبراء والأطباء.

انقسمت الآراء فور الإعلان عن هذا التحذير من منطلق أن الفيروس لا يزال جديد، ولا تتوافر عنه معلومات كثيرة، أو كيف يتفاعل المرضى مع الأدوية الشائعة، وأوصى الوزير الفرنسي بإستخدام دواء باراسيتامول المسكن فقط.

وشدد الوزير في نشرة أرسلها للأطباء على أن بعض المرضى تعرضوا لآثار جانبية خطيرة بسبب تناولهم مضادات الالتهاب غير الاستيرودية، وطالب بالتوقف تماما عن استخدام تلك المضادات مع من تظهر عليهم أعراض كورونا.

وفي مصر، حذرت وزارة الصحة على صفحتها الرسمية بـ فيس بوك، من تناول بعض الأدوية المتداولة بالأسواق، عند الشعور بأي عرض من اعراض كورونا دون الرجوع للطبيب المختص، وهي البروفين، الكورتيزون، الكتافلام، الفولتارين، الكتافاست".

وهناك بعض الأسباب التي تثير القلق بشأن الاستخدام الكثير لمضادات الالتهاب غير الاستيرودية على المدى الطويل، وعلاقة ذلك بتزايد خطر الإصابة بتلف الكلى لدى بعض المرضى، وضرورة أن يبتعد عنها من يتناولون مميعات الدم أيضا.

وبالنسبة للمتخصصين في الأمراض المعدية، فإن القلق الأكبر هو أنه حين تقوم مضادات الالتهاب غير الاستيرودية والباراسيتامول بتخفيض درجة الشعور بالحمى، فقد يشعر المرضى براحة أكبر، لكن درجات حرارتهم المنخفضة قد تحد من دفاع أجسامهم الرئيسي في مواجهة العدوى وهنا مكمن الخطورة، الذين يقولون إن الجهاز المناعي يعمل بشكل أفضل حين تكون درجة حرارة الجسم مرتفعة، حيث يسمح له ذلك بقتل الفيروسات والبكتيريا بشكل أكثر كفاءة.

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