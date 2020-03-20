بوتين والأسد يبحثان هاتفيًا سير اتفاق وقف إطلاق النار بإدلب

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي اليوم الجمعة، مع الرئيس السوري بشار الأسد، تطورات الوضع في سوريا وسير تطبيق الاتفاق حول وقف إطلاق النار في إدلب.وذكرت الرئاسة الروسية "الكرملين" - في بيان له- "أن الاتصال الذي أجراه بوتين تناول بحث الوضع في سوريا، بما في ذلك تطبيق الاتفاقات الروسية التركية الموقعة في 5 مارس الجاري حول إرساء الاستقرار في منطقة إدلب".وأضاف الكرملين أن بوتين والأسد تطرقا كذلك إلى قضايا العملية السياسية في إطار عمل اللجنة الدستورية السورية، وكذلك موضوع المساعدة الإنسانية لسوريا.يذكر أن روسيا وتركيا توصلا إلى حزمة قرارات لتخفيف التوتر في إدلب السورية تشمل إعلان وقف إطلاق النار في المنطقة اعتبارا من 6 مارس الجاري، وإنشاء ممر آمن في مساحات محددة على الطريق "M4".