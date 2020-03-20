الوفد يناشد بتوسيع مظلة حملة «100 مليون صحة» لمواجهة كورونا

أكد المهندس حازم الجندي، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الإستراتيجي، أن الحملات الطبية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا، والتى من بينها حملة "١٠٠ مليون صحة" للكشف المبكر عن فيروس "سي" لملايين المواطنين المصابين أتت ثمارها وحققت نجاحات غير مسبوقة.وناشد الجندى، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإطلاق مبادرة "١٠٠مليون صحة ضد كورونا"، وذلك للكشف المبكر عن حالات الإصابة فيروس كورونا المستجد على غرار مبادرة حملة "١٠٠ مليون صحة" للقضاء على فيروس "سي".وقال مساعد رئيس حزب الوفد في بيان له، إن الدولة تمتلك قاعده بيانات هامة عن الحالات التى تعانى من أمراض مزمنة والذين هم الأكثر عُرضه للإصابة بالفيروس، نجحت في إعدادها خلال المبادرات الطبية التى أطلقتها خلال الفترة الماضية، وتابع، لابد ان نبدأ بهذه الحالات في عملية الكشف عليهم للتأكد من عدم إصابتهم وسلامتهم من كورونا.وطالب المهندس حازم الجندي رجل الاعمال الفنانين ولاعبي الكرة وكل من يملك أن يساهم بماله أو جهده لدعم الدولة في إطلاق تلك المبادرة لمواجهة الفيروس.ونوه "الجندى" إلى أنه من الضروري أن يتم خلال المبادرة توعية المواطنين عن أسباب المرض وانتشاره وكيفية مواجهته، لافتا أن محاور العمل لابد أن تتضمن أيضا توصيف الرعايه حسب إمكانيه الخدمه المتاحه وحصر السعة الاستيعابية للرعاية داخل كل مستشفى طبقا للتصنيف، إضافه الى ضرورة مشاركة كافة مؤسسات القطاع الطبي في المبادرة.وأكد المهندس حازم الجندي، على أن المبادره تستهدف القضاء على فيروس كورونا داخل المجتمع، وتصحيح بعض العادات والممارسات الصحية اليوميه الخاطئة التي يتبعها البعض والتي قد تتسبب في انتشاره، ومن الممكن الاستفادة منها لاحقا في تغيير تلك السلوكيات ضمن إطار الصحة العامة والتنمية الصحية المستدامة للمجتمع المصري.