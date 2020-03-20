هل خلط المعقمات أفضل لقتل الفيروسات؟.. استشاري يجيب (فيديو)

أجاب الدكتور نزار باهبري، استشاري الطب الباطني والأمراض المعدية بجدة، على سؤال: "هل خلط المعقمات أفضل لقتل الفيروسات؟"، مشيرًا إلى أن هناك بعض الأشخاص تضع أكثر من معقم وكحول على بعض معتقدين أن ذلك سيقضى على فيروس كورونا.وأضاف نزار باهبري، خلال لقائه بفضائية "العربية"، أن وضع الكحولات على بعض تزيد الإصابة بالحساسية فى اليد والجسم، مشيرًا إلى أن استخدام المواطن الماء والصابون أفضل من استخدام المعقمات، مؤكدًا أن هناك بعض الأشخاص تخترع أى شئ والجميع يقلدها بدون علم أو دراسة.ونوه استشاري الطب الباطني والأمراض المعدية بجدة، بأن أكثر المصابين بفيروس كورونا من المدخنين، وذلك وفق الدراسات التي تمت عن الفيروس، لافتًا إلى أن العدد الأكبر للمصابين بالفيروس كان من الأشخاص المصابين بأمراض قلبية ومشكلات فى الجهاز التنفسي، مطالبًا من المواطنين بالإقلاع عن التدخين حتى لا يكونوا عرضة للإصابة بـ كورونا.