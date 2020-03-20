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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«كنز العجائب».. سي إن إن تروج لمحمية «الصحراء البيضاء» بمصر

الجمعة 20/مارس/2020 - 04:19 م
محمية الصحراء البيضاء
محمية الصحراء البيضاء
هدير سند
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نشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية تقريرا روجت فيه لمحمية "الصحراء البيضاء" والتي على بعد 45 كيلومترا إلى الشمال من واحة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد بمصر، وتم إعلانها محمية طبيعية في عام 2002، واصفا إياها بأنها " كنز من كنوز العجائب في العالم".

وترى الشبكة الأمريكية ان محمية "الصحراء البيضاء" واحدة من أجمل المواقع السياحية بمصر نظرا لأنها تتمتع بأروع المناظر الطبيعية في العالم، قائلة " غالبًا ما يشعر الأشخاص الذين يزورون تلك المحمية الغريبة أنهم يزورون كوكبًا آخر، على الرغم من كونهم على بعد خمس ساعات بالسيارة من القاهرة"، فهي تقع على مسافة 500 كيلومتر فقط من العاصمة.

وأضافت ان المحمية تعد من أكثر الوجهات شعبية لدي كثير من السياح من مختلف أنحاء العالم، حيث ان بها الكثير من الأنشطة السياحية مثل ركوب الكثبان الرملية والتزلج على الرمال وركوب الدراجات الجبلية.

وقال زياد عمران، المؤسس المشارك ""Destination 31 وهي واحدة من أكبر شركات السفر المصرية، لشبكة CNN Travel في وقت سابق من هذا العام "إن الصحراء البيضاء مختلفة تمامًا عن أي مكان على هذا الكوكب، فبمجرد زيارتها يراودك شعور بأنك تريد العودة إليها مرة اخرى مع أصدقائك."

وأشادت "سي إن إن" بجمال المحمية الطبيعية المصرية، قائلة "إن جمالها الغريب يعطيك تذكيرًا قويًا بأن كوكبنا يخضع لتغيرات مناخية قوية"، مع تتغير ألوان صخورها الجيرية بمرور الوقت بواسطة الرمال والرياح، حيث تتحول من اللون الأبيض اللامع إلى اللون الكريمي، ثم تصل إلى اللون البني الذهبي.

وشبهت الشبكة تجربة زيارة "الصحراء البيضاء" بمصر كانك قمت بزيارة سطح القمر قائلة "قد يستغرق الأمر سنوات أو عقودًا من الآن قبل السفر إلى سطح القمر، ولكن بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون الانتظار حتى ذلك الحين تعطيك محمية الصحراء البيضاء نفس نتائج التجربة الوهمية لزيارة القمر"

وتحتوي الصحراء البيضاء على مجموعة من الكثبان الرملية والوديان التي بها غطاء نباتي يحتوي على معظم الأحياء البرية التي تعيش في المنطقة، كما تحتوي على آثار وأدوات ترجع إلى عصر ما قبل التاريخ، كما يوجد بها بقايا من مقابر وكهوف نادرة ومومياوات قديمة، وهو ما يجعلها موقعا مميزا لرحلات التخييم.

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