خبير: ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا (فيديو)

شدد الدكتور عبد اللطيف المر، أستاذ الصحة العامة بطب الزقازيق، على ضرورة أن يلتزم المواطنين بالإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، حتى تستطع مصر النجاح في مواجهة الفيروس.وأضاف عبد اللطيف المر، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "النيل للأخبار"، أنه لا يوجد آلية أفضل من الوقاية من الفيروس مثل البقاء في المنزل، معتبرا أن تكالب المواطنين على شراء الأدوية والمطهرات والمواد الغذائية ليس من صفات المصريين.ونوه أستاذ الصحة العامة بطب الزقازيق، بأنه لابد أن نهزم الفيروس، متابعا: "نقدر نغلب الفيروس بالوعي والإجراءات الوقائية، لسه مفيش عقار، وبايدينا نهزم المرض".