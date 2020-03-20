«النماذج تكشف مستواك».. رسالة التعليم لطلاب 3 ثانوي

قال الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين أن إجابة طلاب الصف الثالث الثانوي على النماذج الاسترشادية التى أعلنت عنها الوزارة تعطى له مؤشر عن تحصيله.وأضاف حجازى خلال تصريح خاص أن الطلاب لابد وأن يذاكروا المنهج والامتحانات وفق مواصفات العام الماضي، قائًلا:" أنا كمتخصص في التقويم لا يمكن أن أقول ذاكروا النماذج وإن الامتحانات مش هتخرج منها ولكن أقول أعرف مستواك من خلال حلك للنماذج بعد مذاكرتك للمنهج وليس حفظ أسئلة النماذج".وأضاف حجازى خلال تصريحه:" إن شاء الله الامتحانات سوف تخاطب كل المستويات من الطلاب.. والنماذج المتاحة كافية جدًا لتعريف الطالب بمستواه".يذكر أن امتحانات الصف الثالث الثانوي سوف تبدأ فى يونيو المقبل، وقد أكدت وزارة التربية والتعليم أن الامتحانات فى موعدها ولا تغيير فيها.