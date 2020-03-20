رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 20 مارس 2020 الموافق 25 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«النماذج تكشف مستواك».. رسالة التعليم لطلاب 3 ثانوي

الجمعة 20/مارس/2020 - 04:43 م
الدكتور رضا حجازى
الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم
ريم محمود
طباعة
قال الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين أن إجابة طلاب الصف الثالث الثانوي على النماذج الاسترشادية التى أعلنت عنها الوزارة تعطى له مؤشر عن تحصيله.

وأضاف حجازى خلال تصريح خاص أن الطلاب لابد وأن يذاكروا المنهج والامتحانات وفق مواصفات العام الماضي، قائًلا:" أنا كمتخصص في التقويم لا يمكن أن أقول ذاكروا النماذج وإن الامتحانات مش هتخرج منها ولكن أقول أعرف مستواك من خلال حلك للنماذج بعد مذاكرتك للمنهج وليس حفظ أسئلة النماذج".

وأضاف حجازى خلال تصريحه:" إن شاء الله الامتحانات سوف تخاطب كل المستويات من الطلاب.. والنماذج المتاحة كافية جدًا لتعريف الطالب بمستواه".

يذكر أن امتحانات الصف الثالث الثانوي سوف تبدأ فى يونيو المقبل، وقد أكدت وزارة التربية والتعليم أن الامتحانات فى موعدها ولا تغيير فيها.

موضوعات متعلقة

مستشار مجلس الوزراء يروى تفاصيل ملحمة إعادة 1700 طالب عالقين على الحدود المصرية السودانية

كيفية التسجيل على بنك المعرفة المصرى للتعليم عن بعد

دواء بلاكونيل 200.. كل ماتريد معرفته عن عقار كورونا في فرنسا «Plaquenil»

رسالة من وزير الأوقاف لـ «المصريين» قبل صلاة الجمعة

الصور

image description

سقوط أمطار متوسطة بالإسكندرية (صور)

image description

«وكيل تعليم مطروح» يتابع تطهير المنشآت لمواجهة كورونا (صور)

image description

«موديلز كي جي 1».. أطفال يقتحمون عالم الموضة والأزياء

image description

محافظ مطروح يتابع تنفيذ قرار غلق أماكن التجمعات (صور)

image description

إقبال ضعيف على أسواق بورسعيد (صور)

الأكثر قراءة

دواء بلاكونيل 200.. كل ماتريد معرفته عن عقار كورونا في فرنسا «Plaquenil»

المصرية لتجارة الأدوية: سحب العقار المعالج لـ «كورونا» وإيداعه بوزارة الصحة كدواء استراتيجي

كيفية المذاكرة عبر موقع بنك المعرفة المصري.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمراجعة المناهج

"التعليم" إلغاء امتحانات النقل حتى الثاني الإعدادي

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

image description

جهود الدولة لإغاثة المصريين بالخارج في أزمة كورونا (إنفوجراف)

image description

وزير التموين: الفول المصرى أصيب بفيروس مشابه لـ«كورونا»

أيام زمان

أسرار اتهام عادل إمام بسرقة مسرحية «الواد سيد الشغال».. وفريد شوقي السبب

رسائل فريد الأطرش إلى الله.. «سأبني مسجدًا في هذه الحالة»

دي ماما بنورة.. نسخة أخرى من نجلاء فتحي تخطف منها الأضواء

عارٍ أكثر من اللازم.. سبب رفض ناهد شريف تصوير مشهد في «مسك وعنبر»

نجم الساعة

أسرار اتهام عادل إمام بسرقة مسرحية «الواد سيد الشغال».. وفريد شوقي السبب

الصحة

مراكز كوينز للتجميل تضع حلولاً جذرية لمشكلة التثدي عند الرجال

الجراحة أفضل لعلاج ألم عرق النسا المزمن

النوم السيئ يزيد فرص الاكتئاب

بدء اختبار أول لقاح ضد كورونا في روسيا

منوعات

كورونا في تونس.. وفاة بالحجر الصحي و7 حالات حرجة

«موديلز كي جي 1».. أطفال يقتحمون عالم الموضة والأزياء

التدخين قتله.. وفاة إيطالى معافى من كورونا فى الهند

ألمانيا: 2 مليار يورو لتوفير مستلزمات الحماية من كورونا

مقالات الرأي
دعاء خليفة
هل نشكر كورونا؟!
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: نحبكم ولكن!
ماجد حبته
ملحمة صينية
مدحت بشاى
بيريسترويكا كنسية «2»
المزيد

الثقافة

التنسيق الحضارى يرد على استفسارات المشاركين بـ«تراثى 5» أونلاين

«التنسيق الحضاري» يدرج المؤرخ «السربوني» ضمن مشروع «عاش هنا»

رواية «يوم نتحار عزرائيل» مشهد جديد في فيلم إفريقيا الدموي

«قهوة نامه» إصدار جديد للشاعر السعودي عبدالله الناصر