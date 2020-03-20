السفارة الفرنسية بالقاهرة: رسالة «رومانيه» تم تحريفها

أصدرت السفارة الفرنسية في مصر بيانا باللغة العربية، اليوم الجمعة، لتوضيح حقيقة ما تم تداوله من ترجمة مغلوطة ومشوهة لفيديو السفير الفرنسي، الذي نشره على موقع "تويتر".





وقالت السفارة الفرنسية، في بيانها، إن "سفير فرنسا في مصر، ستيفان رومانيه، خاطب الجالية الفرنسية في مصر، من خلال تسجيل فيديو باللغة الفرنسية، تم نشره بالأمس على مواقع التواصل الاجتماعي.





وأوضح البيان أن "السفير تحدث في سياق الأزمة الدولية المتعلقة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19) عن جهود سفارة فرنسا المحشودة لصالح الجالية الفرنسية في مصر".





وأكدت السفارة أنه "تمت ترجمة جزء من تصريحات السفير بصورة محرفة ومغالطة لأغراض جدلية"، مؤكدة أن تلك "الترجمة لا تعكس بتاتا روح التضامن الكامل الذي تتبناها فرنسا مع مصر، والتي تم الإعراب عنها بوجه خاص في الفيديو".





وكان حساب السفارة الفرنسية في مصر نشر مقطع فيديو للسفير الفرنسي، حاول "رومانيه" من خلاله التهوين على الجالية الفرنسية في مصر من وقع الإجراءات المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا، والتي تم تطبيقها في جميع أنحاء العالم، ومن بينها تعليق رحلات الطيران بين مصر وفرنسا، وأكد خلاله أن السفارة تظل موجودة لمساعدة أي شخص لديه مشكلة، بعد انقطاع رحلات الطيران، وأن النظام الصحي المصري سيتصدى لهذا الوضع بكل حزم.





إلا أن عددًا من المواقع المشبوهة ونشطاء مواقع التواصل ترجموا الخطاب بصورة محرّفة، ونسبوا للسفير تصريحات مفادها أن "أمام مصر أسابيع صعبة بسبب فيروس كورونا". وهي كلمات تم اجتزاءها من سياقها بترجمة مغلوطة.