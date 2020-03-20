إصابة 6 فى حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

أصيب 6 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الجمعة، نتيجة انقلاب سيارة نقل بطريق المدارس داخل مدينة وادي النطرون في محافظة البحيرة.وتلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة نقل بطريق المدارس بوادى النطرون، وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة نصف نقل.وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى وادي النطرون التخصصى لتلقى العلاج اللازم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.