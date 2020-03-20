أستاذ اقتصاد يكشف خطورة تخزين السلع الغذائية (فيديو)
الجمعة 20/مارس/2020 - 03:15 م
ياسمين عباسطباعة
قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد الدولي، إن الوعى المجتمعي وجهاز حماية المستهلك لهما دور كبير جدًا فى مواجهة جشع التجار خلال الفترة القادمة، مشددًا على ضرورة إخبار الشرطة عن أي تاجر يحاول استغلال الوضع الحالي لرفع اسعار السلع.
وأوضح العمدة أنه لا بد من العمل على تكثيف حملات التوعية بضرورة الحصول على ما يكفيك فقط دون الحاجة إلى "التخزين"، منوهًا بأن الوضع الاقتصادى فى مصر غير مقلق، وأن سياسة التخزين ستؤدى إلى شح الموارد الغذائية في السوق.
وأكد أستاذ الاقتصاد الدولى، أنه خلال الأيام القادمة سيحدث انخفاضًا في سعر البترول، مما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار في مصر، مشيرًا إلى أن الاحتياط النقدي في مصر يكفى لمدة 9 أشهر. شاهد
وأوضح العمدة أنه لا بد من العمل على تكثيف حملات التوعية بضرورة الحصول على ما يكفيك فقط دون الحاجة إلى "التخزين"، منوهًا بأن الوضع الاقتصادى فى مصر غير مقلق، وأن سياسة التخزين ستؤدى إلى شح الموارد الغذائية في السوق.
وأكد أستاذ الاقتصاد الدولى، أنه خلال الأيام القادمة سيحدث انخفاضًا في سعر البترول، مما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار في مصر، مشيرًا إلى أن الاحتياط النقدي في مصر يكفى لمدة 9 أشهر. شاهد