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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مدير مستشفى أبوخليفة بالإسماعيلية: صلاة وغسل شرعى للمتوفى بـ«كورونا»

الجمعة 20/مارس/2020 - 03:13 م
كورونا
كورونا
مصطفى دياب
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كشف الدكتور علي حطب، مدير مستشفى «أبوخليفة» بمحافظة الإسماعيلية، المخصصة للحجر الصحي للمصابين بفيروس «كورونا المستجد»، طرق غسل وتكفين المتوفين بالمرض في مستشفيات العزل.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على مدى اليومين الماضيين، مقطع فيديو لدفن متوفى بالفيروس في أحد البلدان دون «تغسيل»، ودفنه بواسطة «لودر».

وقال مدير مستشفى أبوخليفة: «جميع المتوفين يتم تغسيلهم وتكفينهم طبقًا للسنة النبوية، مع استخدام المستلزمات الوقائية للقائمين بذلك، منعًا لانتشار العدوى، ثم تتم الصلاة عليهم في المستشفى، ثم الدفن في المقابر التي تخصصها العائلات، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

واختتم: «جميع ما يحدث في حالة الوفاة الطبيعية نجريه في المستشفى من صلاة وغسل وغيرهما، فذلك واجب شرعى سنحاسب عليه أمام الله».

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