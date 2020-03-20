الإسماعيلية: الأهالى يلزمون البيوت بعد تسجيل أول حالة لسيدة عائدة من العمرة

مع ظهور أول حالة إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في محافظة الإسماعيلية لسيدة خمسينية تعمل بائعة سمك ومقيمة في مدينة فايد، عزل أهالى المدينة أنفسهم في المنازل فور الإعلان الرسمى عن الحالة، لمنع انتقال المرض.وساد الهدوء شوارع مدينة «فايد» وقراها، كتطبيق ذاتي من الأهالي للحجر الصحي، لمنع انتقال الفيروس من أي مخالطين للسيدة، وقال محمود صلاح، مقيم في قرية «فنارة»: «طبقنا الحجر على أنفسنا في المنازل فور علمنا بإصابة أول حالة بمدينة فايد، لمنع انتشار الفيروس»، مطالبًا جميع المواطنين بالمدينة بالالتزام بالبقاء في المنزل 14 يومًا، وعدم الخروج سوى للضرورة القصوى.ووعد مؤمن غنيم بأن يضرب أهالي فايد وجميع القرى والمناطق المحيطة بها مثالا يُحتذى به في مجابهة «كورونا»، كما فعلوها في أيام نكسة 67 وحرب أكتوبر المجيدة، بتشكيل فرق من الفدائيين لقتل الإسرائيليين وإحداث خسائر فادحة في جيشهم، مضيفًا: «الجميع يقف مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في مجابهة هذا الفيروس».وشهدت مدينة الإسماعيلية في أرجائها كافة تنفيذ قرار رئيس الوزراء بغلق جميع المقاهي والكافيتريات والمطاعم والنوادي الليلية والمراكز التجارية، من السابعة مساءً، وشنت الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة حملات لغلق أي محال تفتح في هذا التوقيت، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالف.وقالت مصادر بديوان عام المحافظة: «جميع أهالي الإسماعيلية التزموا بالقرار، والوضع الحالي مستقر، ويسود الهدوء جميع الشوارع، ويتواجد أغلب الأهالي في منازلهم».وعن تفاصيل أول إصابة بينت أنها لسيدة في الخمسينيات من عمرها تعمل بائعة سمك، وأصيبت بالفيروس من خارج الإسماعيلية، خاصة أنها قادمة من العمرة منذ 12 يومًا، وشعرت بضيق بالتنفس منذ عدة أيام واتجهت لمركز طبي فنارة، الذي اشتبه في الحالة وحولها إلى مستشفي فايد المركزي.وقال الدكتور علي حمود، مدير مستشفى فايد، إنه فور وصول السيدة المصابة لمستشفى فايد، تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية حيالها، ومنع اختلاطها بأحد سوى الطاقم الطبي، الذي اتخذ كل الإجراءات لحمايتها، من كمامات وتعقيم وخلافه، وأجري سحب العينة فأثبتت التحاليل أنها مصابة بفيروس «كورونا»، فتم نقلها لمستشفى الحجر الصحي في أبوخليفة بصحة جيدة.