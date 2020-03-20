حفل «مسار إجبارى» على يوتيوب.. الليلة

يستعد فريق "مسار إجباري" لإحياء حفل غنائي "أون لاين" مساء اليوم الجمعة في تمام العاشرة مساءً، وذلك عبر قناتهم الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".وكان فريق مسار إجباري قد أعلن منذ أيام عن إحيائه حفل "أون لاين"، وذلك بعد التدابير الاحترازية التي اتبعتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا الذي تفشى في العالم.ويأتي هذا القرار في محاولة من مسار إجباري؛ لتعويض الجمهور عن إلغاء جميع حفلاتها الغنائية لأجل غير مسمى بسبب تفشي وباء كورونا؛ تماشيًا مع الإجراءات الوقائية بتجنب أي تجمعات بشرية عبر إلغاء جميع الفعاليات الثقافية والحفلات الفنية وإغلاق المسارح وتعليق الدراسة بالجامعات والمدارس لحين إشعار آخر للسيطرة على انتشار الفيروس.