مطروح: لا حالات بين أهالي «محافظة الحجر».. وحملات متواصلة للتعقيم

كشفت مصادر رسمية بمديرية الصحة فى مطروح عن رفع درجة الاستعداد وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة من كمامات وقفازات طبية في مستشفى حميات مطروح، بجانب إلغاء الإجازات والتنبيه بتواجد كل الأطقم الطبية.وأوضحت أن مستشفى «النجيلة» المركزي المخصص للحجر الصحي مجهز على أعلى مستوى لاستقبال أي حالات مصابة بالفيروس، ويضم أطقم طبية مجهزة على أعلى مستوى، بواقع 24 طبيبًا و45 فرد تمريض و8 فنيين و27 إداري وخدمات معاونة.وأكدت عدم ظهور أي حالات إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في مطروح حتى الآن، مع العمل على تكثيف الحملات لتوعية أهالي المحافظة، سواء في العيادات الخارجية بالمستشفيات أو وسائل الإعلام، وذلك عن طرق الوقاية وأهمية النظافة العامة واستخدام المطهرات.من جهته، قال الدكتور محمد المصري، مدير مديرية الطب البيطري في مطروح، إنه تم رش وتطهير المنشآت الحكومية بالمياه والكلور، عن طريق 35 عاملًا وتحت إشراف 14 طبيبًا بيطريًا، بالتنسيق مع مجلس المدينة.وأضاف «المصري»: «حملات الرش والتطهير تتجول في جميع ربوع محافظة مطروح، وأقول للأهالي اسكنوا المنازل وحافظوا على أنفسكم ولا تلتفتوا للشائعات».بدوره، قال المهندس أحمد يوسف، وكيل وزارة الزراعة بمطروح، إن المديرية شكلت فريقًا يضم 6 مهندسين وعمال وفنيين لإجراء عمليات الرش والتعقيم، بالاستعانة بمعدات الرش الخاصة بمكافحة الجراد، مشيرًا إلى الانتهاء من تعقيم مبنى الأمن العام، وفندق «عروس البحر»، وجاري تعقيم الشاليهات.وتابع «يوسف»: «تم التنسيق مع مديرية الأوقاف لتدريب 5 عمال ومنحهم 5 مواتير رش ظهرية لتعقيم المساجد قبل صلاة الجمعة، بالإضافة إلى منح مديرية التربية والتعليم 2 ماتور ظهري لتعقيم المدرسة النووية في الضبعة نظرا لإقامة الطلاب بها بشكل دائم».