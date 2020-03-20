رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 20 مارس 2020 الموافق 25 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مطروح: لا حالات بين أهالي «محافظة الحجر».. وحملات متواصلة للتعقيم

الجمعة 20/مارس/2020 - 03:12 م
مطروح
مطروح
ياسمين شعيب
طباعة
كشفت مصادر رسمية بمديرية الصحة فى مطروح عن رفع درجة الاستعداد وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة من كمامات وقفازات طبية في مستشفى حميات مطروح، بجانب إلغاء الإجازات والتنبيه بتواجد كل الأطقم الطبية.

وأوضحت أن مستشفى «النجيلة» المركزي المخصص للحجر الصحي مجهز على أعلى مستوى لاستقبال أي حالات مصابة بالفيروس، ويضم أطقم طبية مجهزة على أعلى مستوى، بواقع 24 طبيبًا و45 فرد تمريض و8 فنيين و27 إداري وخدمات معاونة.

وأكدت عدم ظهور أي حالات إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في مطروح حتى الآن، مع العمل على تكثيف الحملات لتوعية أهالي المحافظة، سواء في العيادات الخارجية بالمستشفيات أو وسائل الإعلام، وذلك عن طرق الوقاية وأهمية النظافة العامة واستخدام المطهرات.

من جهته، قال الدكتور محمد المصري، مدير مديرية الطب البيطري في مطروح، إنه تم رش وتطهير المنشآت الحكومية بالمياه والكلور، عن طريق 35 عاملًا وتحت إشراف 14 طبيبًا بيطريًا، بالتنسيق مع مجلس المدينة.

وأضاف «المصري»: «حملات الرش والتطهير تتجول في جميع ربوع محافظة مطروح، وأقول للأهالي اسكنوا المنازل وحافظوا على أنفسكم ولا تلتفتوا للشائعات».

بدوره، قال المهندس أحمد يوسف، وكيل وزارة الزراعة بمطروح، إن المديرية شكلت فريقًا يضم 6 مهندسين وعمال وفنيين لإجراء عمليات الرش والتعقيم، بالاستعانة بمعدات الرش الخاصة بمكافحة الجراد، مشيرًا إلى الانتهاء من تعقيم مبنى الأمن العام، وفندق «عروس البحر»، وجاري تعقيم الشاليهات.

وتابع «يوسف»: «تم التنسيق مع مديرية الأوقاف لتدريب 5 عمال ومنحهم 5 مواتير رش ظهرية لتعقيم المساجد قبل صلاة الجمعة، بالإضافة إلى منح مديرية التربية والتعليم 2 ماتور ظهري لتعقيم المدرسة النووية في الضبعة نظرا لإقامة الطلاب بها بشكل دائم».

موضوعات متعلقة

المال سيد الموقف.. أوروبا تخذل رعاياها: «ادفعوا أولًا»

رمضان 2020.. رامز مجنون رسمي على MBC مصر

كيفية التسجيل على بنك المعرفة المصرى للتعليم عن بعد

"الامتحان من المنزل" خطة التعليم للانتهاء من الفصل الدراسى الحالى بعد انتشار "كورونا"

الصور

image description

«وكيل تعليم مطروح» يتابع تطهير المنشآت لمواجهة كورونا (صور)

image description

محافظ مطروح يتابع تنفيذ قرار غلق أماكن التجمعات (صور)

image description

إقبال ضعيف على أسواق بورسعيد (صور)

image description

نائب محافظ المنيا يتابع تنفيذ قرار غلق أماكن التجمعات (صور)

image description

أطباء التأمين الشامل يشاركون في «خليك في بيتك» ببورسعيد (صور)

الأكثر قراءة

المصرية لتجارة الأدوية: سحب العقار المعالج لـ «كورونا» وإيداعه بوزارة الصحة كدواء استراتيجي

دواء بلاكونيل 200.. كل ماتريد معرفته عن عقار كورونا في فرنسا «Plaquenil»

كيفية المذاكرة عبر موقع بنك المعرفة المصري.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمراجعة المناهج

"التعليم" إلغاء امتحانات النقل حتى الثاني الإعدادي

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

image description

جهود الدولة لإغاثة المصريين بالخارج في أزمة كورونا (إنفوجراف)

image description

وزير التموين: الفول المصرى أصيب بفيروس مشابه لـ«كورونا»

أيام زمان

أسرار اتهام عادل إمام بسرقة مسرحية «الواد سيد الشغال».. وفريد شوقي السبب

رسائل فريد الأطرش إلى الله.. «سأبني مسجدًا في هذه الحالة»

دي ماما بنورة.. نسخة أخرى من نجلاء فتحي تخطف منها الأضواء

عارٍ أكثر من اللازم.. سبب رفض ناهد شريف تصوير مشهد في «مسك وعنبر»

نجم الساعة

أسرار اتهام عادل إمام بسرقة مسرحية «الواد سيد الشغال».. وفريد شوقي السبب

الصحة

الجراحة أفضل لعلاج ألم عرق النسا المزمن

النوم السيئ يزيد فرص الاكتئاب

بدء اختبار أول لقاح ضد كورونا في روسيا

الدكتور كريم صبري يوضح لـ "الدستور": شروط اجراء نحت الجسم رباعي الأبعاد

منوعات

كورونا في تونس.. وفاة بالحجر الصحي و7 حالات حرجة

التدخين قتله.. وفاة إيطالى معافى من كورونا فى الهند

ألمانيا: 2 مليار يورو لتوفير مستلزمات الحماية من كورونا

دواء بلاكونيل 200.. كل ماتريد معرفته عن عقار كورونا في فرنسا «Plaquenil»

مقالات الرأي
دعاء خليفة
هل نشكر كورونا؟!
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: نحبكم ولكن!
ماجد حبته
ملحمة صينية
مدحت بشاى
بيريسترويكا كنسية «2»
المزيد

الثقافة

«قهوة نامه» إصدار جديد للشاعر السعودي عبدالله الناصر

«قصور الثقافة» تعقم مواقعها لمكافحة كورونا

صبحي شحاتة: القصة الحقيقية الأصيلة وجود غير زمني.. إنها الخلود

حكاية «جميلة العلايلى» وأشهر صالون ثقافى فى القرن الــ 20