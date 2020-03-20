السويس: فرق طبية تعمل 24 ساعة وآليات لرصد المصابين.. واستمرار غلق الأسواق والمقاهي

بالتزامن مع إعلان إصابة حالتين بفيروس «كورونا المستجد» بمحافظة السويس، أعلن اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ الإقليم، رفع حالة الاستعداد القصوى، وشن حملات مكبرة لتطهير وتعقيم جميع المصالح الحكومية ومستشفيات المحافظة.وقال المحافظ: «يتم تعقيم المستشفيات على مدار الساعة، مع حجر أي مواطن تظهر عليه أعراض الفيروس لحين ظهور نتيجة التحليل، وفي حالة كونها إيجابية يتم نقله في إسعاف معقم ذاتيًا ومجهز ضد مكافحة العدوى لمستشفى الحجر الصحي، وعزل جميع من تعامل معهم والمخالطين له، وتطهير جميع الأماكن التي تواجد بها».وأشار إلى اتخاذ عدة قرارات للحد من انتشار «كورونا»، من بينها شن المحافظة عدة حملات قادها رؤساء الأحياء لغلق الأسواق والمقاهي والكافيهات، مع حظر تقديم الشيشة وتوقيع غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه ومصادرة جميع الأدوات المستخدمة فى تقديمها، مع التنبيه بغلق و«تشميع» أي منشأة تقدمها للرواد، بجانب غلق قاعات الأفراح في كورنيش السويس وصالات الألعاب الرياضية في تمام السابعة مساءً تنفيذًا لتعليمات رئاسة الوزراء.وطالب محافظ السويس المواطنين بعدم التواجد في أي تجمعات وتقليل نسبة الاختلاط، وأن يتجه أي شخص تظهر عليه أعراض المرض إلى المستشفى مباشرة؛ لإجراء التحاليل اللازمة، مشيرا إلى أن مستشفيات السويس مُدربة على أعلى مستوى على كيفية مكافحة العدوى، وتتوافر بها جميع الأدوية مع متابعتها بشكل دوري، والمحافظة تسخر جميع إمكانياتها لمجابهة هذا الفيروس ومنع انتشاره.وقال الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالسويس، إن المحافظة تنفذ جميع الإجراءات الوقائية، مع استمرار عمل الفرق الطبية بكافة تخصصاتها على تقديم الخدمات الطبية علي مدار ٢٤ ساعة، والتزام الجميع بالعمل والتحلي بروح المسئولية لمواجهة اي مستجدات لحين زوال أي خطر يهدد البلاد ولخدمة الشارع السويسي.وأضاف: «الطب الوقائي يعمل بآلياته لرصد أي حالات مشتبه فيها وإجراء اللازم من تحاليل»، مشيرًا إلى أن باب مكتبه مفتوح لجميع المواطنين للرد على استفساراتهم وتخوفاتهم من الفيروس، مناشدًا جميع المواطنين الالتزام بمعايير النظافة الشخصية وغسل الأيدي ونظافة الأسطح والتطهير المستمر للأماكن والتهوية الجيدة وعدم الاختلاط والتواجد في مناطق مزدحمة.وكشف وكيل وزارة الصحة بالسويس عن تحويل حالتين من جنوب سيناء لمستشفى حميات السويس، للاشتباه، وبعد إجراء الاختبارات المعملية اتضح حملهما للفيروس، وتم عزلهما بمستشفى أبوخليفة في الإسماعيلية، بعد نقلهما تحت إجراءات وقائية مشددة لعدم انتشار العدوى.وأوضح أن حالتهما الصحية جيدة جدًا، وجرى تطهير جميع الأماكن التي تواجدا بها داخل مستشفى الحميات، وتطهير غرفة العزل الخاصة بهما، مع فحص جميع المخالطين بهم داخل المستشفى وتوقيع الكشف الطبى عليهم.