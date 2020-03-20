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الجمعة 20 مارس 2020 الموافق 25 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لبنان يسمح للمصابين بكورونا دون عوارض مرضية بالعزل المنزلى

الجمعة 20/مارس/2020 - 03:07 م
كورونا
كورونا
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أصدر وزير الصحة اللبناني حمد حسن، قرارًا بالسماح لمن تُشخص إصابتهم بفيروس كورونا، وكذلك المصابين الذين يتواجدون داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعى، التزام العزل المنزلي الانفرادي، شريطة عدم ظهور عوارض مرضية عليهم أو عندما تكون العوارض ضئيلة.

وتضمن القرار إلزام جميع الأطباء والمؤسسات الصحية فى عموم لبنان التقيد بإبلاغ وزارة الصحة فور تأكيد التشخيص لمرض الكورونا.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه عند التشخيص، وفي حالة عدم وجود عوارض مرضية أو عوارض خفيفة، وحال إصرار المريض على عدم دخول المستشفى وبعد إجراء التقييم النفسى والاجتماعى، أن المصاب واع تمامًا لأهمية العزل المنزلي وتوافر إمكانيات السكن التى تسمح له بذلك دون تعريض صحة عائلته أو محيطه للخطر، فإنه يمكن السماح بالتزام المنزل.

وأكدت الوزارة أن بيانات المصاب سوف تسلم للأجهزة الأمنية لمراقبة التزامه التام وعائلته العزل المنزلي الذي حُدد لمدة شهر كامل من تاريخ أخذ أول عينة مخبرية إيجابية، وشهر ثان من تاريخ زوال العوارض للذين عانوا أو يعانون من عوارض مرضية.

يذكر أن لبنان أعلن عن تسجيل 163 حالة إصابة بفيروس كورونا، إلى جانب وفاة 4 أشخاص جراء إصابتهم بالفيروس.

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