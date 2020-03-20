جامعة الأزهر تعلن نتيجة الفصل الدراسى الأول دون دفع مصروفات

وجه الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، بإعلان نتائج الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى الحالي 2019 - 2020، على صفحات ومواقع الكليات دون التقيد بدفع المصروفات الدراسية، مراعاة للظروف الحالية التي تمر بها البلاد، وتيسيرًا على الطلاب والطالبات.وأكد بيان المركز الإعلامي بالجامعة، أن القرار يأتى في إطار حزمة الإجراءات الشاملة التي تتخذها لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وفى ضوء توجهات الدولة وتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، للتيسير على الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، ومساهمة في رفع المعاناة عن كاهل الأسر المصرية.داعيًا الله تعالى أن يجنب مصر والمصريين كل سوء ويحفظ بلادنا والبشرية جمعاء بحفظه وعنايته.