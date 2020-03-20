حجر صحى على مصنع كيماويات بورسعيد.. تعقيم المدارس والمواصلات.. والكنائس تعلق الزيارات الخارجية

◄الغضبان يقود غرفة إدارة الأزمة.. والجامعة تراقب تطبيق منظومة الدراسة عن بُعدتواصل محافظة بورسعيد تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا المستجد»، بعد أن سجلت أول حالة إيجابية لعامل يحمل الجنسية الهندية، داخل أحد مصانع الكيماويات في المدينة، ما دفع السلطات المحلية لفرض الحجر الصحى على المصنع ووقف العمل به، مع تعليق استقبال العمالة الوافدة من المحافظات المجاورة للسيطرة على الوضع.وقال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن غرفة العمليات في المحافظة تعمل على مدار 24 ساعة، بالتعاون مع كلية الطب في بورسعيد، مشيرًا إلى توفير الدكتور خالد صبري، عميد الكلية، طبيبًا فى كل وردية عمل بالغرفة للرد على المواطنين بشأن الفيروس، والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والقطاع الصحي حول آخر التطورات التي تطرأ في هذا الشأن، وتلقى بلاغات المواطنين.وشدد «الغضبان» على انعقاد غرفة العمليات في المحافظة بشكل مستمر خلال هذه الفترة التي وصفها بـ«الحرجة»، بالإضافة إلى تشكيل لجنة إدارة أزمة بقيادته لمتابعة الموقف الحالى وتنفيذ خطط وبرنامج مواجهة الفيروس على أعلى درجة من الدقة.وأطلقت مديرية أمن محافظة بورسعيد، برئاسة اللواء هشام خطاب، حملة لتطهير وتعقيم وسائل المواصلات المختلفة في شوارع المحافظة، تحت إشراف العميد محمد بصلة، مدير إدارة المرور، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس «كورونا المستجد»، حرصًا على سلامة المواطنين.وعمل أفراد إدارة المرور على تطهير وتعقيم السيارات الأجرة و«الميكروباص» وسيارات «الميني باص»، للمساهمة فى الحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد أو أي عدوى تنتج من استخدام المواطنين لمختلف وسائل المواصلات، والحد من انتقال الأمراض.وقالت الدكتورة مروى حلاوة، مديرة الطب الوقائي، إن الإدارة وبمجرد اختيار مستشفى بورفؤاد العام ليكون مستشفى للحجر الصحي، وضعت خطة وقائية كاملة بالتنسيق مع وزارة الصحة، مشيرة إلى أن المستشفى سبق أن خضع لأعمال تطوير واسع أثناء التجهيزات الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، لذلك كان مجهزًا بالفعل بكثير من المعدات الوقائية، على رأسها مواد تطهير الأيدي التي لا تتطلب استخدام الماء، مثل المحلول الكحولى، لجميع أفراد طاقم العمل.وأضافت: «في حال ورود أي بلاغ بإصابة مؤكدة لأي مريض يتم التنسيق مع مرفق الإسعاف لتوفير سيارة مخصصة لنقل مرضى الأوبئة إلى مكان الحجر الصحي في أبوخليفة، وهو المكان الذي حددته وزارة الصحة لاستقبال الحالات الإيجابية التي ثبتت إصابتها بكورونا بالفعل».وشددت على التزام الأطقم الطبية بالتأكد من تاريخ صلاحية كل ما يستخدم داخل المستشفيات، ووضع تاريخ التطهير أو التعقيم على الأغلفة بوضوح، بالإضافة إلى التأكد من سلامة أغلفة عبوات التعقيم الخاصة بالأدوات والمستلزمات وحيدة الاستخدام والمعقمة، بهدف السيطرة على انتشار الفيروس وحماية المتعاملين من الأطباء والتمريض مع الحالات المشتبه في إصابتها.وتابعت: «الأطقم الطبية حريصة على استخدام أقنعة ووصلات جهاز التنفس الصناعى أحادية الاستخدام داخل مستشفى الحجر، خاصة عند التعامل مع مريض مصاب أو يشتبه فى إصابته بالفيروس، ثم التخلص منها في أكياس حمراء معدة لهذا الغرض».من جهة أخرى، قال الدكتور نبوي باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن إجراءات تعقيم المدارس والمنشآت التعليمية هي خطوة مهمة للغاية للحد من انتشار «كورونا»، وتتسق مع الخطة الشاملة للدولة لمجابهة الفيروس، مشيرًا إلى أن مدارس المحافظة وعددها 480 مدرسة، والمنشآت التعليمية ستخضع لعمليات تعقيم دورية، حفاظًا على سلامة وصحة الطلاب والعاملين بها.بدوره، كشف الدكتور شمس الدين محمد شاهين، رئيس جامعة بورسعيد، عن التنسيق مع وحدة الـ «IT» في الجامعة وعمداء الكليات لمتابعة تطبيق منظومة التعليم عن بُعد، بناء على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، واتساقًا مع قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعليق الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين، للوقاية من فيروس «كورونا».وأوضح أن اليوم الأول من تطبيق منظومة التعليم عن بُعد شهد تقديم عدد من المحاضرات على المواقع الإلكترونية المختلفة لجميع كليات الجامعة، ومنها محاضرة بكلية الهندسة لطلاب الفرقة الأولي مدني وحضرها «أون لاين» 62 طالبًا في الفترة بين الساعة 8 صباحًا إلى الساعة 10 صباحًا، تحت عنوان «نظرية الإنشاءات» للدكتور أحمد رضا عبدالقادر، مضيفًا: «تابعت بنفسي دخول الطلاب أون لاين وتسجيلهم، وكان من ضمن الـ62 طالبًا، 57 تفاعلوا مع المحاضرة وناقشوا المحاضر».وأشار إلى الاتفاق على آليات لـ«السكاشن» وتسليم «الشيتات»، في كليات الجامعة كافة، مؤكدًا أن جميع الأساتذة التزموا بمنظومة التعليم عن بُعد، ومنهم من استخدم مواقع الكلية أو مواقع التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك»، وبعضهم استخدم «واتس آب» وتطبيق «زوم»، وآخرون قسموا الطلاب في مجموعات مغلقة بأعداد بسيطة على المواقع، مثل ما حدث لطلاب المستوى الأول بكلية الطب البالغ عددهم نحو 400 طالب، وتم تقسيمهم على 20 مجموعة مغلقة كل مجموعة 20 طالبًا، وكل مجموعة تتفاعل مع المحاضرة.في السياق، قال الدكتور صفوت حجازي، وكيل وزارة الأوقاف، إن نظافة وتعقيم مختلف مساجد المحافظة يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا»، وتجري وفق خطة وضعتها المديرية بالتنسيق مع الجهات المختصة.فيما أعلن القس أرميا فهمي، المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس في بورسعيد، تعليق استقبال الرحلات الأسبوعية القادمة من خارج بورسعيد، ابتداءً من اليوم ولمدة أسبوعين، تضامنًا مع ما اتخذته الدولة من إجراءات احترازية ووقائية لمواجهه الفيروس.وقال القس أرميا: «بناءً على توجيهات الأنبا تادرس، مطران محافظة بورسعيد وضواحيها، ستقتصر الخدمات الكنسية في كنائس بورسعيد بأكملها، وكنيسة الأنبا بيشوي، على القداسات فقط، مع منع جميع التجمعات والوقوف في فناء الكنيسة بعد مواعيد الصلاة».