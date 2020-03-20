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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

دمياط.. نتائج مخالطين رئيسة تمريض المستشفى العام «سلبية»

الجمعة 20/مارس/2020 - 03:02 م
كورونا
كورونا
حسام فهمي
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نفى الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بدمياط، ما تردد عن غلق المستشفى العام بسبب إصابة عدد كبير من أفراد طاقمها الطبي بفيروس «كورونا المستجد»، مشيرًا إلى أن ما حدث هو اكتشاف إصابة ممرضة واحدة بالفيروس.

وقال «طلحة»: «تم اتباع الإجراءات الوقائية مع الممرضة، الممثلة في نقلها إلى مستشفى العزل عن طريق سيارة إسعاف معدة لهذا الغرض، مع سحب عينات من الفريق الطبي المخالط، والتي أكدت سلبية إصابة أي منهم»، مطالبًا أهالي دمياط بالتعامل الحصري مع المديرية في كل ما يصدر من بيانات، وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي لا هدف لها سوى زعزعة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

في السياق، كشف الدكتور إبراهيم أبوالخير، مسئول العزل الطبي بمستشفى دمياط العام، عن الاشتباه في إصابة حالتين جديدتين في المحافظة، مضيفًا: «جرى إرسال المسحات والعينات للمعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان في القاهرة لتحليلها وستظهر النتائج اليوم السبت».

وعن حالة الإصابة الوحيدة، وهي رئيسة التمريض في المستشفى، قال: «أمر طبيعي فالممرضة كبيرة في السن وتعاني من السكري، وتتعامل بشكل مباشر مع المصابين والمشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، وجرى الاشتباه في إصابتها منذ 3 أيام، وظهرت النتائج أول أمس الخميس».

وشهدت المحافظة مبادرات شعبية على مستوى المراكز والقرى والمدن، لتطهير وتعقيم وسائل المواصلات العامة وأماكن التجمعات والأسواق ودور العبادة.

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