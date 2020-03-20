أسيوط: قافلة لتوعية أهالى القرى.. وتوزيع «كواشف حرارية» على دور المسنين

بدأت محافظة أسيوط في تعقيم وتطهير جميع المصالح الحكومية والمباني الخدمية ودور العبادة، وسط إجراءات احترازية مشددة لحماية المواطنين من فيروس «كورونا المستجد».وقال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن الجهاز التنفيذي في المحافظة يعمل بكامل طاقته للإسراع في تعقيم المباني الحكومية والخدمية، بالإضافة إلى تنفيذ جميع التعليمات الخاصة بغلق محال التجارة ومنع الشيشة بالمقاهي، وتوقيع جزاءات رادعة على المخالفين، معتبرًا أن «أهل أسيوط متفهمون للأزمات ويسعون إلي تجنبها قبل ظهورها».وأشار إلى إجراء حملات مكثفة بالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط ورؤساء المراكز والأحياء والإدارات المختلفة؛ لتنفيذ القرارات الوزارية الأخيرة، وتوقيع العقوبات الرادعة على المخالفين حتى يلتزم الجميع.وأوضح أنه تم غلق جميع النوادي الخاصة والعامة لمنع التكدس، وتنظيم الدخول إلي المباني الخدمية والحكومية لمنع عملية التزاحم، كإجراء احترازي لمنع ظهور أو انتشار «كورونا» في المحافظة، مع التنبيه على جميع الشركات الحكومية والخاصة وقطاع الأعمال العام بضرورة التعقيم، وتوقيع الكشف الطبي على العاملين.وقال الدكتور محمد زين الدين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إن المديرية نفذت العديد من حملات التوعية التي تتضمن توزيع المنشورات والإرشادات الطبية للوقاية من فيروس «كورونا»، على المواطنين والإدارات الصحية والمصالح الحكومية بمختلف أرجاء المحافظة، بالإضافة إلى إطلاق قافلة طبية لطرق الأبواب بالقرى، لتوعية المواطنين في منازلهم عن مخاطر الفيروس وطرق الوقاية منه.وكشف عن تجهيز مستشفى الصدر في أسيوط لتصبح مستشفى العزل للحالات المشتبه بإصابتها بفيروس «كورونا»، حيث تم إعداد كوادر طبية مدربة على أعلى مستوى للتعامل مع هذه الحالات، بالإضافة إلى طاقم العمالة، مع تأكيد ضرورة إجراء عمليات التطهير والتعقيم المستمر بالمستشفى.وأوضح أن عدد حالات الاشتباه التي تم فحصها في المحافظة بلغت 317 حالة، حتى الآن، تبين سلبيتهم جميعًا، وأغلبهم كان عائدًا من الخارج أو مخالطين لأجانب أو مصابين بالتهاب رئوي، مشيرًا إلى أن من بينهم 7 حالات اشتباه لمواطنين عائدين من السعودية عقب أداء فريضة العمرة، وتم سحب العينات منهم ونقلهم إلى مستشفى إسنا للتأكد من سلامتهم من الإصابة بالفيروس، كما تم فحص المخالطين لهم بجميع المراكز التابعين لها ومقار عملهم؛ للتأكد من عدم إصابة أحد ووضعهم في حجر منزلي لمدة 14 يومًا للتأكد من سلامتهم.من جهتها، وزعت مديرية التضامن الاجتماعي في أسيوط كواشف حرارية على جميع دور رعاية الأيتام والمسنين والمغتربين والإيواء بمختلف مراكز المحافظة، كإجراء احترازي للوقاية من «كورونا»، وتم تطهير جميع المباني والمصالح والدور التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي.وأوضحت الدكتورة فاطمة الخياط، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، إنه تم منع الزيارات في جميع دور الرعاية والمسنين والمغتربين والإيواء، وإغلاق جميع الحضانات التابعة للوزارة ومكاتب التأهيل والنوادي ومكتبات الطفل، من ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا».