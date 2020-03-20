«مستقبل وطن» يواصل حملة تطهير وتعقيم بنى سويف (صور)

واصل حزب مستقبل وطن ببني سويف، اليوم الجمعة، بإشراف النائب حسام العمدة، أمين عام الحزب بالمحافظة، حملات التطهير والتعقيم بكل أنحاء المحافظة بمشاركة أبناء الحزب، وذلك كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وقال النائب حسام العمدة، أمين عام الحزب ببني سويف، إن الحملات تأتي من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، وتحت شعار "احمي بيتك.. احمي بلدك"، وذلك بمرور فرق للتعقيم على الأماكن المختلفة في كل المحافظة، وذلك للمساهمة في تعقيم الأماكن العامة، خاصة المزدحمة وتوزيع المطهرات تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.وأوضح العمدة فى تصريحات صحفية، أن هناك فيديوهات توعية سيتم نشرها على صفحات الحزب بالمحافظة، بالتوعية بأهمية الالتزام بتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية وللمساعدة في تجنب الوطن والمواطنين.