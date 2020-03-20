«صحة الغربية» تحرر 21 محضرًا مخالفات بالمحافظة

حررت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالغربية، اليوم الجمعة، 21 محضرا بمخالفات للاشتراطات الصحية لمنشآت غذائية، وعدم حمل شهادة صحية للعاملين، مع إعدام كميات مختلفة من أغذية غير صالحة للاستهلاك تم ضبطها خلال حملة تفتيشية.كان الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، تلقى تقريرا من الشناوى نجم مدير إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، بقيام حملة تفتيشية على المنشآت الغذائية بمدينة المحلة الكبرى، للوقوف على الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والأساليب الصحيحة للنظافة والتطهير، وتوفير مستلزمات الوقاية الشخصية لجميع العاملين.