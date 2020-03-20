تطهير وتعقيم 270 فندقًا بالغردقة

كشف علاء عاقل، رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، عن أن وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع الغرفة، بدأت فى تطهير وتعقيم الفنادق من خلال فرق خاصة تم تدريبها وفقا للمعايير العالمية، موضحا أنه يتم تطهير الفندق فور خلوه من السائحين، مؤكدا أنه بحلول الاحد المقبل لن يكون هناك سائح بالبحر الأحمر.وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه سيتم تطهير نحو 270 فندقا، بالإضافة إلى تعقيم العاملين أنفسهم، لافتا إلى أنهم خاضعوين لحجر صحى داخل السكن المخصص لهم لمدة 14يوما وفقا لتعليمات وزارة الصحة، مشيرا إلى أنه بعد الانتهاء من فنادق الغردقه مرورا بسفاجا والقصير ومرسى علم كمرحلة أولى، سيتم التوجه إلى فنادق الأقصر.