«عائلة الإجرام».. حبس أسرة لسرقة أهالى الدقهلية بالإكراه

قررت نيابة ميت غمر بمحافظة الدقهلية حبس 4 أشخاص من أسرة واحدة كونوا تشكيلا عصابيا للسطو المسلح وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء، عقب قيامهم بالسطو المسلح على محطة وقود على طريق ميت غمر بنها.وتعود الواقعة عندما تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة من محمد عبدالمطلب السيد ونبيل شفيق ميخائيل عاملين بمحطة تموين سيارات، يفيد بأنها فوجئا بدخول سيارة بدون لوحات، يستقلها ثلاثة أشخاص، أطلقوا أعيرة نارية فى الهواء، وسرقة 15 ألف جنيه.وتم تشكيل فريق من ضباط إدارة البحث الجنائى، وتبين أن وراء الواقعة "عباس"، سابق اتهامه فى 2 قضية سلاح، وشقيقة "هاني"، ونجلا شقيقتهما "باسم"، و"رضا"، من ميت غمر، وأنهما استعملا السيارة قيادة الثانى، وملك صهر الأول، والذي لم يكن يعرف استخدامها فى الواقعة، وضبط بحوزتهم أسلحة نارية، وبيضاء، واعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن المسروقات، واعترفوا بجرائم أخرى.