الوحدة المحلية بأسوان تشن حملة على الأسواق

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، اليوم الجمعة، حملة مكبرة لمراقبة الأسواق التي بها تجمعات والمرور بها، وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وإشراف العميد أيمن رضا رئيس الوحدة.وجاء ذلك فى إطار توجيهات الدولة لمكافحة فيروس «كورونا» المستجد، والحفاظ على صحة المواطنين.الجدير بالذكر وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بتنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بغلق جميع المطاعم والمقاهى والكافتيريات والكافيهات والكازيونيهات والملاهى والنوادى الليلية والحانات والمولات التجارية، وما يماثلها من المحال والمنشآت التى تهدف إلى بيع السلع التجارية، وتقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيهية ووحدات الطعام المتنقلة.وأصدر محافظ أسوان قرارا بغلق قاعات الأفراح ودور المناسبات والجمانيزوم وصالات الألعاب الإلكترونية ومراكز الدروس الخصوصية، على دور السينما والمسارح والملاهى، فضلًا عن تعطيل الأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية.