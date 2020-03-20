محمد حفظى يشارك فى «تحدى الخير».. ويتحدى يسرا والجناينى (فيديو)
الجمعة 20/مارس/2020 - 02:54 م
ياسمين عباسطباعة
شارك المنتج محمد حفظي، متابعيه، عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو عن مشاركته في تحدى الخير.
وقال محمد حفظي عبر الفيديو: "أنا قبلت تحدي سلمى أبوضيف، أني اتكفل برعاية أكبر عدد ممكن من الأسر اللي بتمر بظروف صعبة في الوقت الحالي على حسب قدرتي، وبتحدي يسرا، وإيهاب جوهر، وطارق الجنايني، وأي حد ساكن في البرج اللي ورايا". شاهد
ومن ناحية أخرى، أعلن محمود تريزيجيه، نجم أستون فيلا الإنجليزي والمنتخب الوطني، مشاركته في "تحدي الخير"، والذي أطلقه اللاعب سعد سمير، لمواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا على الأسر المتضررة، قائلًا: "قبلت تحدي سعد سمير، وسأتكفل بمصاريف 40 أسرة الشهر القادم إن شاء الله".
وأضاف تريزيجيه: "أتحدى أحمد حجازي، أحمد المحمدي، حسن السيد، محمود علاء، حسام غالي، وائل جمعة، أحمد فتحي وسيد معوض".
وقال محمد حفظي عبر الفيديو: "أنا قبلت تحدي سلمى أبوضيف، أني اتكفل برعاية أكبر عدد ممكن من الأسر اللي بتمر بظروف صعبة في الوقت الحالي على حسب قدرتي، وبتحدي يسرا، وإيهاب جوهر، وطارق الجنايني، وأي حد ساكن في البرج اللي ورايا". شاهد
ومن ناحية أخرى، أعلن محمود تريزيجيه، نجم أستون فيلا الإنجليزي والمنتخب الوطني، مشاركته في "تحدي الخير"، والذي أطلقه اللاعب سعد سمير، لمواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا على الأسر المتضررة، قائلًا: "قبلت تحدي سعد سمير، وسأتكفل بمصاريف 40 أسرة الشهر القادم إن شاء الله".
وأضاف تريزيجيه: "أتحدى أحمد حجازي، أحمد المحمدي، حسن السيد، محمود علاء، حسام غالي، وائل جمعة، أحمد فتحي وسيد معوض".