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محمد العسيري
الجمعة 20 مارس 2020 الموافق 25 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بنك مصر: الاكتتاب في الشهادات عبر القنوات الإلكترونية

الجمعة 20/مارس/2020 - 02:51 م
بنك مصر
بنك مصر
حسن كامل
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بنك مصر يصدر شهاده ابن مصر ذات العائد السنوي ١٥٪؜ ويقرر التعامل
فقط عن طريق الموبايل والإنترنت بانكينج ومركز الاتصال والإيميل، حفاظًا علي سلامه المواطنين وموظفي البنك


أصدر بنك مصر الوعاء الادخاري الجديد "شهادة ابن مصر" وهي شهادة ادخار تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الشهادة البالغة 12 شهرا، وتبلغ نسبة العائد للشهادة 15% سنويا، ويصرف العائد شهريا ويتم احتساب المدة اعتبارا من يوم العمل التالي للشراء، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر. ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادة. ويمكن استرداد الشهادة بعد مضى 6 أشهر اعتبارًا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار) وذلك وفقا لقواعد الاستراداد والشروط والأحكام المنظمة.

ووجه البنك العملاء بقنوات الحصول علي شهادة السنوية ذات عائد ١٥٪؜:

بالنسبة لعملاء البنك القائمين برجاء اضافة المبالغ المراد ربطها الي الحساب عن طريق تحويل بنكي لحسابكم بالبنك.

طلب ربط الشهادة فقط عن طريق القنوات الإلكترونية ( الإنترنت أو الموبايل البنكي أو مركز الاتصال ١٩٨٨٨او البريد الإلكتروني [email protected]) وعدم زيارة الفرع لمنع التكدس حفاظًا علي سلامتكم وسلامة ابنائكم العاملين بالبنك

-سيتم إرسال رسالة تاكيد الربط في اليوم التالي علي أقصي تقدير
-العملاء الجدد يتم التحويل من بنك العميل الي بنك مصر علي رقم حساب سيتم إرساله لجميع البنوك العاملة في مصر مع التأكيد علي اضافة الغرض من التحويل ربط شهادة ابن مصر ورقم بطاقة العميل ورقم محمول العميل) ولن يتم قبول التحويل دون البيانات المطلوبة.
سيتم إرسال رسالة تاكيد استقبال الطلبات في اليوم التالي
- لا يقبل الإيداعات النقدية لربط الشهادات

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