مسن بعمر 85 يسجل الوفاة السابعة بكورونا فى اليونان

أعلنت السلطات اليونانية، اليوم الجمعة، تسجيل سابع حالة وفاة على أراضيها بسبب فيروس "كورونا" المستجد.وأوضحت السلطات اليونانية- حسبما أفادت صحيفة (كاثيميرني) اليونانية- أن حالة الوفاة تعود إلى رجل يبلغ من العمر 85 عامًا، وكان يعانى من مشاكل صحية خطيرة، وتلقى العلاج في مستشفى "ماماتسيو" بمدينة كوزانى شمالي البلاد.وكان عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" فى اليونان قد وصل حتى يوم أمس إلى 464 حالة مؤكدة.