لمواجهه كورونا.. مطرانية فرنسا تبث القداس الإلهي
الجمعة 20/مارس/2020 - 02:51 م
مونيكا جرجس-ماريان رسميطباعة
بثت إيبارشية فرنسا للأقباط الأرثوذكس صلاة قداس الإلهي اليوم الجمعة، عبر صفحتها على المواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك "؛ وذلك تزامنا مع مواجهة فيروس كورونا.
وكان قد ترأس الأنبا مارك أسقف شمال فرنسا؛ صلاة القداس الإلهي صباح اليوم.
واتخذت عدد من الكنائس المسيحية بمصر والعالم، إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19)؛ وكانت على رأس هذه الإجراءات تأجيل أنشطتها واجتماعاتها لمده أسبوعين وذلك تزامنا مع مواجهة الدولة للفيروس. شاهد
وكان قد ترأس الأنبا مارك أسقف شمال فرنسا؛ صلاة القداس الإلهي صباح اليوم.
واتخذت عدد من الكنائس المسيحية بمصر والعالم، إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19)؛ وكانت على رأس هذه الإجراءات تأجيل أنشطتها واجتماعاتها لمده أسبوعين وذلك تزامنا مع مواجهة الدولة للفيروس. شاهد