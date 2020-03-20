«قصور الثقافة» تعقم مواقعها لمكافحة كورونا

بدأت الهيئة العامة لقصور الثقافة فى تطهير وتعقيم مواقعها المنتشرة فى مختلف محافظات الجمهورية، والتى تصل إلى نحو 600 موقع بين قصر وبيت ثقافة، فى إطار خطة الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا، وتماشيا مع تعليمات الدكتورة إيناس عبد الدايم بتعقيم كافة المباني والإدارات التابعة للهيئة.كان أحمد عواض، رئيس الهيئة، قرر تعليق كل النشطات الثقافية والفنية لحين إشعار آخر، تماشيا مع قرارات وزيرة الثقافة ومجلس الوزراء، على أن يقتصر في عدد من القصور على حملات التوعية والإرشادات واتخاذ كافة الخطوات اللازمة لتعقيم وتطهير الأماكن التي يرتادها الجمهور من مسارح وقاعات وغيرها، إضافة إلى عرض أفلام للتعريف بأساليب الوقاية وتجنب العدوى، وكذلك استكمال فعاليات المهرجان الإقليمى ولكن بدون جمهور واقتصار الحضور على لجنة التحكيم فقط.ومنذ إعلان قرار مجلس الوزراء قامت الهيئة العامة بقصور الثقافة بحملة تعقيم وتطهير لعدد كبير من الأماكن التى يرتادها الجمهور من قاعات ومسارح وساحات فنية وغيرها، إضافة إلى قيامها بحملات التوعية والإرشادات، فضلا عن عرض أفلام للتعريف بأساليب الوقاية وتجنب العدوى، وكذلك استكمال فعاليات المهرجان الإقليمى ولكن بدون جمهور واقتصار الحضور على لجنة التحكيم فقط.وأعلن مسئولو الأقاليم النوعية بالهيئة الالتزام بعدم إقامة أنشطة جماهيرية التزاما بما جاء فى قرارات الوزارة وتوجيهات الهيئة، والقيام بإعداد برنامج لمواجهة كورونا من الفعاليات الجماهيرية، إلى حملة توعوية عبر 115 صفحة إلكترونية للمواقع، وكذلك من خلال مطبوعات توعوية، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق الفكرة على ما يصلح من أنشطة مثل المحاضرات الثقافية وغيره.وكرم محمد نبيل، رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافى، جميع العاملين بفرق ثقافة الوادى الجديد، برئاسة محسن حسب، لسرعة الاستجابة لتطهيره بالتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظة، ومنحهم شهادة تقدير تقديرا لجهودهم فى تطهير 20 موقعا على مستوى المحافظة بالتوازى.