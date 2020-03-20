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الجمعة 20 مارس 2020 الموافق 25 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

المطارات تواصل تنفيذ إجراءاتها الاحترازية ضد كورونا (صور)

الجمعة 20/مارس/2020 - 03:28 م
المطارات تواصل تنفيذ
المطارات تواصل تنفيذ إجراءاتها الاحترازية
محمود السعدى
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تواصل جميع المطارات المصرية في جميع أنحاء الجمهورية، تنفيذ إجراءات الخطة الوقائية الاحترازية التي وضعتها وزارة الطيران المدنى بالتعاون مع وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك بتكثيف الجهود بصالات السفر والوصول وذلك من خلال زيادة عمليات التطهير والتعقيم للصالات والمرافق العامة التابعة للمطارات والتخلص الآمن من النفايات، وفقا للتعليمات الصادرة من وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بشكل يومي ومنتظم.

وتشمل عمليات التطهير والتعقيم جميع مبانى وإستراحات الركاب فى صالات السفر والوصول والكاونترات، وكل مكان يمكن وجود الراكب به فى المطار ومكاتب العاملين وذلك حفاظا على سلامة الركاب والعاملين.

يذكر قيام الشركة المصرية للمطارات بالتعاون مع وزارة الصحة لإرسال عربات العيادة المتنقلة لعمل الفحوصات اللازمة للاطمئنان على سلامة العاملين فى مقر الشركة والمطارات التابعة وذلك فى إطار حرص الشركة على الحفاظ على سلامة العاملين.

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