تعليمات مهمة لطلاب وطالبات جامعة الأزهر

أعلن الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، أن الطالب الذي ليس لديه بريد إلكتروني باسمه من الجامعة عليه أن يدخل على الرابط التالي ليكتب بياناته: لدخول الموقعوأوضح أن ذلك حتى يتسنى للجامعة إرسال بريد إلكتروني لجميع الطلاب الذين يتم تسجيل بياناتهم خلال ٤٨ ساعة.وذكر الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن البريد الإلكتروني يتيح للطلاب مشاهدة كل الفيديوهات ويستفيد من خدمات أخرى كثيرة جدًا.