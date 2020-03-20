أستاذ علم اجتماع: المقاهى التى تقدم «شيشة» تتاجر بالصحة

قالت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع، إنه يجب استغلال أزمة فيروس كورونا في أن يتفهم المواطنون معنى الانضباط، وتتحول المحنة إلى منحة، مشيرة إلى أنه يجب أن يهتم كل مواطن بنظافته حماية لنفسه، ولغيره.وأكدت سامية خضر، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن سبب عدم التزام بعض المقاهي والمحال التجارية بقرار الغلق أن الوعي لم يصل إلى عقول هؤلاء، لافتة إلى أن هناك متاجرة بالصحة.وأضافت أستاذ علم الاجتماع، أن العالم كله يتخذ خطوات إحترازية، ونحن ما زلنا نتداول الشيشة، معقبة: "مينفعش نقلل من خطورة فيروس كورونا اللي إحنا لسه مش عارفين له علاج، انتبهوا الموضوع في منتهى الخطورة"، منوهة بأنه يجب اختراق العقول لبث الوعي اللازم تجاه خطورة فيروس كورونا.