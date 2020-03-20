«الداخلية» تتابع تنفيذ قرار غلق أماكن التجمعات بالمحافظات

تواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، للالتزام بمواعيد إغلاق أماكن التجمعات في الساعة السابعة مساءً، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.يأتي ذلك حرصا من وزارة الداخلية على سلامة المواطنين واتساقا مع الإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وإنفاذ القرارات الصادرة بشأن تنظيم مواعيد فتح وغلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب من السابعة وحتى الساعة السادسة صباحا، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 3132020.