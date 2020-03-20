يسرا وحلا شيحا بالكمامة فى كواليس «دهب عيرة»

تواصل الفنانة يسرا تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "دهب عيرة" على قدم وساق، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل.وظهرت يسرا رفقة الفنانة حلا شيحة والإعلامية بوسي شلبي داخل كواليس العمل أثناء تصوير أحد المشاهد مرتديات الكمامات، كوقاية وحرصًا على اتباع إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.مسلسل "دهب عيرة" إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبدالعزيز، ويشارك في بطولته إلى جانب يسرا كل من حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، بيومي فؤاد، خالد أنور، خالد سرحان، هنادي مهني، وتيام مصطفى قمر، وعدد آخر من الفنانين.