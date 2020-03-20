4840 إصابة و43 حالة وفاة بكورونا فى سويسرا

أعلنت سويسرا ارتفاع حالات الوفيات بفيروس كورونا إلى 43، فيما بلغ إجمالى عدد الإصابات نحو 4840، وفقًا لما أوردته فضائية "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل لها قبل قليل.وقبل يومين، أعلنت السلطات السويسرية حالة الطوارئ، وأمرت بإغلاق الحانات والمطاعم ودور العبادة، مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.