إصابة سياسي تركي مقيم في ألمانيا بفيروس كورونا

كشف موقع "تركيا الآن"، التابع للمعارضة التركية، عن إصابة السياسي التركي، جيم أوزدمير، بفيروس كورونا، خلال وجوده في ألمانيا.وأكد أوزدمير، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه يخضع للحجر الصحي في منزله، وأن حالته الصحية جيدة.كما أعلن مفاوض الاتحاد الأوروبي لشئون بريكست ميشال بارنييه (69 عاما) إصابته بفيروس كورونا المستجد، لكنه طمأن الناس على حالته الصحية في فيديو نشره، الخميس، على تويتر، قائلا: "إنني بصحة جيدة ومعنوياتي مرتفعة".وفي هذا الصدد، قال "تركيا الآن" إن الأرقام التي أعلنتها وزارة الصحة التركية حول انتشار فيروس كورونا في البلاد لم تكشف عن الحجم الحقيقي للمرض، مشيرًا إلى مقالة نشرت بمجلة «ناشيونال إنترست» الأمريكية، تؤكد أن وزارة الصحة التركية تنشر معلومات كاذبة وتضليلية لشعبها، وتعج مواقع التواصل الاجتماعي بأكاذيب من صُنع اللجان الإلكترونية التابعة للحكومة التركية بأن لدى الشعب التركي "مناعة جيدة واستثنائية" تجاه كورونا.وأوضحت المقالة أن الصحافة التركية التي تسيطر عليها الدولة روجت لفكرة السيادة الإسلامية والتركية، محاولة إقناع الناس بأن الجينات التركية تجعل معظم الشعب التركي محصنًا من الإصابة بكورونا، لافتة إلى أنه رغم انتشار الفيروس في مختلف أنحاء البلاد إلا أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وزراءه كانوا في حالة إنكار ويرفضون الاعتراف بوجود فيروس كورونا في تركيا.