قبرص: طائرتان مستأجرتان إلى بريطانيا لإعادة مواطنينا

أعلنت السلطات القبرصية، اليوم الجمعة، أنها سترسل طائرتين مستأجرتين إلى بريطانيا غدًا السبت لإعادة رعاياها.وذكرت السلطات- حسبما نقلت صحيفة (سايبرس ميل) القبرصية- أن إحدى الطائرات ستقلع من مطار هيثرو البريطاني صباح الغد، بينما ستغادر الطائرة الثانية إما من لندن أو مانشستر لخدمة المسافرين في أقصى شمال البلاد.ونقلت الصحيفة عن مسئول قبرصى قوله إن مركز إدارة الأزمات يركز الجهود على بريطانيا، نظرًا لوجود مئات القبارصة هناك.وأصدرت وزارة الصحة القبرصية اليوم استمارة طلب مُحدثة ومبسطة للقبارصة المغتربين الذين يريدون العودة إلى الوطن.وأكد وزير النقل القبرصي، يانيس كاروسوس، أمس الخميس، أن الاستعدادات تُجرى لإجلاء 500 قبرصي عالق في الخارج، بما فى ذلك التجهيز لإرسال رحلات طيران مستأجرة إذا لزم الأمر.