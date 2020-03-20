إيبارشية بنى سويف تحتفل بمرور 31 عامًا على سيامة القمص إلياس
الجمعة 20/مارس/2020 - 01:24 م
ماريان رسمى_مونيكا جرجسطباعة
تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوكسية، بمرور 31 عامًا على سيامة القمص إلياس رشيد راعي كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس إهناسيا - ببني سويف.
وقامت الإيبارشية برئاسة الأنبا غبريال أسقف الإيبارشية، بتهنأت القمص إلياس رشيد، متمنيين له دوام الخدمة المثمرة في كرم الله.
وكان قد سيم القمص إلياس رشيد، كاهنًا على كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس إهناسيا ببني سويف، في 24 مارس عام 1989.
وقامت الإيبارشية برئاسة الأنبا غبريال أسقف الإيبارشية، بتهنأت القمص إلياس رشيد، متمنيين له دوام الخدمة المثمرة في كرم الله.
وكان قد سيم القمص إلياس رشيد، كاهنًا على كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس إهناسيا ببني سويف، في 24 مارس عام 1989.