مضادات حيوية ممنوع تناولها أثناء الإنفلونزا (فيديو)

قال الدكتور مروان سالم، إخصائي الصيدلة الإكلينيكية والتغذية العلاجية، إن منظمة الصحة العالمية حذرت من استخدام المضادات الحيوية وأدوية الإنفلونزا إلا من مجموعة "الباراسيتامول" مثل البانادول، وسيتال.وشدد سالم، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على الفضائية الأولى المصرية، على ضرورة بقاء الحوامل في بيوتهن، ولا يخالطن أحد، منوهًا بأنه يجب اتخاذ الإجراءات بوقائية شديدة، معقبًا: "الزموا بيوتكم، الحكومة قامت بكل الخطوات مشكورة".ونصح إخصائي الصيدلة الإكلينيكية والتغذية العلاجية، المواطنين، بتناول أدوية ترفع من المناعة، إضافة إلى تناول فيتامين سي يوميًا، وفيتامين د، والأوميجا 3، موجهًا رسالة لمن يتم علاجهم بالكورتيزون، قائلًا: "الكورتيزون بيضرب جهاز المناعة، من فضلك اقعد في البيت واعزل نفسك نهائيًا".