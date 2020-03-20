حكاية «جميلة العلايلى» وأشهر صالون ثقافى فى القرن الــ 20

يتزامن اليوم مع ذكرى ميلاد الشاعرة المصرية "جميلة العلايلي" واحدة من رائدات الثقافة المصرية٬ والتي ولدت في مثل هذا اليوم من العام 1907 في مدينة المنصورة٬ وكانت صوتًا فاعلًا في الحركة الأدبية والشعرية– النسوية خاصة– في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين. وتمتعت بجرأة أدبية في التعبير عن مكنونات المرأة الشاعرة في أشعارها الوجدانية، بصورة لا تتنافى مع العفاف الذي ينبغي للمرأة التحلي به.كتبت في معظم الأغراض والموضوعات الشعرية، تجمع في لغتها بين معجم أشعار الرومانسيين، بانتخاب الكثير من الألفاظ الإيحائية والعصرية، ولم يخل معجمها الشعري في الوقت ذاته من الألفاظ الكلاسيكية التراثية. كما نجحتْ في تشكيل كثير من الصور الفنيّة الناجحة في أشعارها مستخدمة وسائل: التشبيه والاستعارة، تراسل الحواس.تجاوزت «جميلة» الشعر، وكتبت الرواية حيث صدر لها روايات: الطائر الحائر 1935، وفي نفس العام صدر لها رواية «الأميرة»، وفي 1939 رواية «أماني»، وأخيرًا في سنة ١٩٤٦ رواية «أرواح تتآلف»، وفي هذه الرواية يتجسد المنحى الرومانسي في الكتابة السردية٬ تأثرت فيه الكاتبة بمدرسة «أبولو» المغرقة في العاطفية والرومانسية، ينتمي شكل هذه الرواية إلي نمط الرواية التراسلية أو رواية الرسائل وهو نمط عماد النص فيه رسائل تخيلية٬ إن بصفة كلية أو بصفة جزئية٬ تضطلع بوظيفة السرد.كانت «العلايلي» صاحبة صالون أدبي يؤمّه عدد كبير من الأدباء وشعراء زمانها ومفكريه‏،‏ وكانت تتردد على «صالون مي»، وتلتقي فيه بعدد من أعلام العصر‏:‏ لطفي السيد والعقاد وسلامة موسي والشيخ مصطفي عبدالرازق وغيرهم‏.‏كما تعرفت في صالون هدى شعراوي على أحمد محرم ومختار الوكيل‏،‏ وبتأثير من مي وهدى شعراوي، أسست جميلة صالونها الأدبي في المنصورة ثم انتقلت به إلى القاهرةـ بمساعدة زوجها الصحفي سيد نداـ وكان من رواده‏‏: زكي مبارك وأنور الجندي وإبراهيم ناجي ومحمد عبدالمنعم خفاجي وعبداللطيف السحرتي وعبد العزيز عتيق وعلي الجندي وقاسم مظهر وغيرهم‏.‏في مقالته المنشورة في الأهرام بتاريخ 13 أبريل 2008 بعنوان "جميلة العلايلي‏: ‏ شاعرة الوجدان النسائي" قال عنها الشاعر الراحل " فاروق شوشة": أتيح لي التعرف على الشاعرة ـ صوتيًا ـ في ختام حياتها‏ (خلال الثمانينات‏) عندما كانت تُسمّعني ـ تليفونيًا ـ بعض مقطوعاتها الأخيرة أو وهي تعلق على ما استمعت إليه في برنامج لغتنا الجميلة‏. ‏ كما تلقيت عددا من رسائلها التي ضمت بعض شعرها وطرفا من ذكرياتها مع الشعراء والأدباء في حقب الثلاثينيات والأربعينيات والخمسينيات‏. ‏ ومعظم شعرها نشر في مجلات الرسالة والأديب اللبنانية والثقافة ومجلتها التي كانت تصدرها الأهداف‏. ‏