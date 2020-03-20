«التعليم»: آلية لتدريس منهج النقل للثانوي الفنى.. الأحد المقبل

أسئلة كثيرة تدور فى ذهن طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي (تعليم فنى)، بعد قرارات وزارة التربية والتعليم الأخيرة التى أصدرها الدكتور طارق شوقي فى ظل تعليق الدراسة بسبب فيروس كورونا، وعن آلية الامتحانات بالنسبة لهم وتوفير مصدر يجدون عليه مناهج للمذاكرة.وبالرجوع للدكتور طارق شوقي، قال لـ"الدستور"، إن التعليم الثانوى الفنى يختلف عن العام، وإنه سيجتمع مع الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير لشئون التعليم الفنى، لوضع آليته.وأضاف فى تصريحه: "سنفكر فى الحلول المناسبة ونعلن عنها الأحد المقبل إن شاء الله".وكان قد أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عدة قرارات بالامس تخص مصير الطلاب، وأعلن الوزير عن منصة إلكترونية للتواصل بين الطلاب والمعلمين خلال الفترة المقبلة، حيث سيكون باستطاعة ما يقرب من 22 مليون طالب موزعين على ما يقرب من 55 ألف مدرسة أن يتواصلوا مع المعلم كما لو كانوا متواجدين في المدرسة، وسيتم من خلالها متابعة شرح الدروس والإجابة عن أسئلة الطلاب وإجراء الامتحانات online، وذلك عن طريق الرابط: https:edmodo.orgوكان من أبرز القرارات أن طلاب الصف الثالث الابتدائي إلى الثاني الإعدادي (سنوات النقل) لن يتم إجراء امتحانات لهم في نهاية العام الدراسي الحالي، والاكتفاء بعمل بحث (مشروع) لكل مادة على المنصة الإلكترونية.