فرنسا: سفينة حربية لإجلاء المصابين بكورونا من كورسيكا

قالت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي، اليوم الجمعة، إنه سيتم استخدام سفينة حربية لإجلاء حالات الإصابة الحرجة بفيروس كورونا من جزيرة كورسيكا إلى مستشفيات في البر الرئيسي، مضيفة، على تويتر، أن قرار استخدام سفينة حربية اتخذه الرئيس إيمانويل ماكرون.وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد إلى 264، كما ارتفع عدد المصابين إلى 9134 حالة، وفقا لنبأ عاجل نقلته "سكاى نيوز"، كما أعلنت وزارة الصحة الفرنسية تعافي 1000 شخص مصاب بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية.وبدأ الجيش الفرنسي، فى وقت سابق اليوم، فى إجلاء مصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، من شرق البلاد إلى مستشفيات مجهزة في الجنوب.