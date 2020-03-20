ضبط 2400 زجاجة كحول مجهولة المصدر بالبحر الأحمر

شنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحر الأحمر حملة مكبرة على الصيدليات ومخازن بيع المستلزمات الطبية بمدينة الغردقة، وذلك بتوجيهات من الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، لضبط الأسواق ومنع احتكار السلع الطبية.تمكنت الحملة من ضبط 2393 زجاجة كحول مجهولة المصدر بمدينة الغردقة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار الجهات المختصة.وأكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر- في بيان له- أن الحملات مستمرة على جميع الصيدليات لضبط أسعار الدواء، ومنع احتكار المستلزمات الطبية واستغلال حاجة المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة ضد المحتكرين.