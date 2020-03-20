الجزائر توقف حركة الطيران الداخلى بسبب كورونا

أفادت فضائية سكاى نيوز عربية نقلًا عن مصادرها، اليوم الجمعة، أن الجزائر أوقفت حركة الطيران الداخلي، للحد من انتشار فيروس كورونا.وكانت وزارة الصحة الجزائرية، قد أعلنت فى وقت سابق من، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد الوفيات في الجزائر بسبب فيروس كورونا إلى 10 حالات بعد تسجيل حالة وفاة جديدة، وفقًا لما أوردته فضائية "سكاى نيوز عربية".