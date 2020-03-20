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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بأحد السامرية

الجمعة 20/مارس/2020 - 01:14 م
الكنيسة الأرثوذكسية
الكنيسة الأرثوذكسية
ماريان رسمى_مونيكا جرجس
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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الأحد المقبل، بفعاليات الأسبوع الرابع من الصوم الكبير، الذي يطلق عليه "أحد السامرية".

ومن المقرر أن تطلق جميع الكنائس المصرية قداس أحد السامرية، الذي تقدم خلاله الكنيسة نموذجًا عظيمًا في الخدمة والتوبة.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد بدأت الصوم الأربعيني في 24 فبراير الماضي، ويعد الصوم الكبير من أصوام الدرجة الأولى، وتبلغ مدته 55 يومًا متتالية، يمتنع خلالها الأقباط عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان ليكتفوا بالأكلات النباتية، ويقطع فيه أقباط الكنيسة الأرثوذكسية الطعام من 12 منتصف الليل وحتى الغروب يوميًا، ليختتم الصوم فى ليلة سبت النور، ليحتفي الأقباط بعيد القيامة في 19 أبريل المقبل.

وخلال الـ55 يومًا من الصوم الكبير، والذي ينقسم لـ7 أسابيع أو "7 آحاد"، أقدسهم لدى الكنيسة وأكثرهم نسكًا هو الأسبوع الأخير من الصوم، والذي يطلق عليه أسبوع الآلام، وتطلق الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا، الأول يبدأ من الساعة 12 ظهرًا وحتى 3 عصرًا، بينما القداس الثاني يبدأ من الساعة 3 عصرًا وحتى 6 بعد الغروب.

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