خطباء الجمعة بالوادى الجديد: أكثروا من الصلاة لمواجهة كورونا

انتهت صلاة الجمعة بمحافظة الوادي الجديد، منذ قليل، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وتم تطهير المسجد قبل الصلاة بساعة، وتم فتح جميع النوافذ والأبواب الرئيسية لتهوية المسجد قبل الصلاة واتباع المسافة بين المواطنين لتجنب الإصابة وعدم المصافحة باليد لعدم نقل الفيروسات المنتشرة.واستند جميع الأئمة والخطباء على كثرة الصلاة لإزاحة الأمراض والأوبئة التي تنتشر في بلاد العالم ومنها مصر، وأكد الخطباء على كثرة الاستغفار والصلاة في أوقاتها في المساجد وأماكن الخلاء الموجودة خارج المساجد والمطهرة تماما من الفيروسات المنتشرة حاليا، ووجه الخطباء بكثرة الدعاء والتقرب من الله لرفع البلاء عن الأمة.