نائب محافظ قنا: يومي يبدأ فجرًا بتفقد المستشفيات (فيديو)

قال الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، إن يومه يبدأ من الفجر ويشمل جولات ميدانية لتفقد المستشفيات والمرافق الحكومية في المحافظة، مشيرًا إلى أنه يعتبر أهل قنا جميعهم أهله.وأضاف عمر خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن هناك وسائل كثيرة للتواصل مع المحافظة سواء من خلال البريد الإلكتروني أو الهاتف أو من خلال المراكز التكنولوجية التسعة في المحافظة، مؤكدًا أن في حالة وجود أي مشكلة يتم التوجه بها إلى المحافظة وحلها في خلال أسبوع.