بسبب انتشار كورونا.. القنصلية الأمريكية تعلق أعمالها في تركيا

أعلنت القنصلية الأمريكية لدى تركيا تعليق أعمالها بشكل مؤقت بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد، حسبما ذكر موقع "تركيا الآن".وفي بيان نشر عبر الحساب الرسمي للقنصلية بموقع التواصل الاجتماعي، أعلنت الخارجية الأمريكية تعليق الخدمات القنصلية الروتينية في تركيا بشكل مؤقت، حتى صدور إعلان جديد، موضحة أن القنصلية ستواصل خدمات المواطنين الأمريكيين في أنقرة وإسطنبول فقط في الحالات الطارئة على نطاق محدود جدًا، ويشمل ذلك خدمات التأشيرات الإنسانية وحالات الطوارئ.وأشار الموقع إلى مقال كتبه أستاذ طب بجامعة بيتسبيرج في مجلة ناشيونال إنترست الأمريكية، قال فيه ان وزارة الصحة التركية تنشر معلومات كاذبة وتضليلية لشعبها، وتعج مواقع التواصل الاجتماعي بأكاذيب من صُنع اللجان الإلكترونية التابعة للحكومة التركية بأن لدى الشعب التركي "مناعة جيدة واستثنائية" تجاه كورونا.وأضاف أن الصحافة التركية التي تسيطر عليها الدولة روجت لفكرة السيادة الإسلامية والتركية، محاولة إقناع الناس بأن الجينات التركية تجعل معظم الشعب التركي محصنًا من الإصابة بكورونا، مؤكدا أنه رغم انتشار الفيروس في مختلف أنحاء البلاد، إلا أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ووزراءه كانوا في حالة إنكار ويرفضون الاعتراف بوجود فيروس كورونا في تركيا.