فلسطين تغلق بلدة بالضفة الغربية بسبب كورونا

أغلقت السلطة الفلسطينية بلدة قراوة بني حسان غرب محافظة سلفيت شمال الضفة الغربية، مؤقتًا لحين استكمال عمليات الفحص للمخالطين، وذلك بعد التأكد من إصابة مواطن بفيروس كورونا قادم من باكستان.وأهاب محافط سلفيت عبدالله كميل - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الجمعة - بأهالي البلدة الالتزام بعدم الخروج من المنازل بشكل قطعي، وانتظار التعليمات.